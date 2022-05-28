Финляндия — США: букмекеры назвали фаворита полуфинала ЧМ-2022 по хоккею

28 мая состоится матч 1/2 финала чемпионата мира по хоккею Финляндия — США. Начало встречи — в 14:20 мск.

Прогноз с коэффициентом 3.78 на матч Финляндия — США.

Явным фаворитом идут хозяева ЧМ-2022. Шансы сборной Финляндии на победу в основное время выражены коэффициентом 1.77. Успех сборной США доступен за 4.55, ничья после трёх периодов — за 4.60.



Аналитики не ждут от игры высокой результативности: тотал больше 4.5 гола идёт за 2.22, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.81. Гол в первые 10 минут доступен с коэффициентом 2.00.

Ставки на гол в меньшинстве принимаются за 7.00, а на гол в пустые ворота — за 3.00.

Выход сборной Финляндии в финал ЧМ-2022 доступен за 1.35, итоговый успех США оценён в 3.40.

Депутат Свищёв назвал ЧМ-2022 по хоккею без России дворовым турниром.

Американский журналист заявил, что Овечкин никогда не превзойдёт Кросби.

Сушинский резко ответил журналисту из США на сравнение Овечкина с Кросби.

Прогноз на матч Канада — Чехия с коэффициентом 3.60.