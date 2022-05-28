Канада — Чехия: смотреть онлайн бесплатно матч 1/2 финала ЧМХ-2022, прямая трансляция

Сегодня, 28 мая, состоится матч 1/2 финала чемпионата мира по хоккею Канада — Чехия. Начало встречи — в 18:20 мск.

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Букмекеры уже сделали прогноз, они отдают предпочтение номинальным хозяевам. Поставить на победу сборной Канады в основное время можно с коэффициентом 2.08, а успех сборной Чехии доступен в букмекерских конторах за 3.08.



Букмекеры также считают, что матч полуфинала чемпионата мира по хоккею Канада — Чехия будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.53, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.26. Гол в первые 10 минут доступен с коэффициентом 1.77. На ничью в основное время предлагают поставить в букмекерских конторах за 4.30.

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