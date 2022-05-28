Гари Невилл сделал прогноз на финал Лиги чемпионов — 2022 «Ливерпуль» — «Реал» Мадрид

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл сообщил, что ждёт победы «Реала» над «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов.

Ставка: «Реал» выиграет Лигу чемпионов за 2.70.

«Мне не кажется, что «Ливерпуль» выиграет у «Реала». Я много думал о «Реале» и о причинах, которые позволяют им выпутываться из любой ситуации и одерживать победы вне зависимости от соперника и счёта на табло.

Томас Мюллер предсказал точный счёт финала Лиги чемпионов.

И знаете — я вспомнил 1999 год, когда «Манчестер Юнайтед» постоянно вырывал победы на последних минутах, отыгрывался и никогда не опускал рук. Секретом тех успехов была наша полузащита: Кин, Батт, Скоулз, Гиггз, Бекхэм. Это были абсолютно феноменальные футболисты, просто невероятный уровень.



А теперь давайте взглянем на полузащиту «Реала»: Каземиро, Кроос, Модрич, Вальверде и Камавинга. Эта пятёрка тащит «Реал» вперёд. Полузащита видится мне слабым местом у «Ливерпуля». Думаю, что в концовке игроки центра поля обеспечат «Реалу» победу», — сказал Невилл.



Где покажут матч «Ливерпуль» — «Реал».

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