«Хаддерсфилд Таун» — «Ноттингем Форест»: ставка Артура Петросьяна на матч за выход в АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч плей-офф Чемпионшипа «Хаддерсфилд Таун» – «Ноттингем Форест».
Ставка: «Хаддерсфилд» не проиграет и тотал меньше 4.5 мяча за 1.89.
«Фореста», двукратного обладателя Кубка чемпионов, конечно, хотят видеть в Премьер-лиге гораздо большее количество нейтральных болельщиков. В первую очередь из-за истории и громкости имени. Ну и, помимо этого, у Стива Купера команда достаточно яркая, и такая же поддержка у неё на трибунах.
В Питере такого бы не было. Как финал Лиги чемпионов превратился в кошмар.
Но «Хаддерсфилд» — соперник непростой. Его возглавляет испанец Карлос Корберан, про которого Марсело Бьельса как-то сказал, что ценит его мнение больше, чем своё собственное. Именно при аргентинце в «Лидсе» Корберан рос как тренер, пока не решил покинуть своего ментора и стать главным в соседнем «Хаддерсфилде».
Если не считать двухнедельный безвыигрышный отрезок в марте, йоркширцы не проигрывают аж с ноября! При этом за это время они переиграли и безоговорочного лидера Чемпионшипа «Фулхэм», и соперника по финалу плей-офф «Форест». Причём и тех и других на выезде.
Думаю, что на «Уэмбли» тактически более грамотный «Хаддерсфилд» вполне может считаться фаворитом и как минимум в основное время не уступит».
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