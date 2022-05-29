«Спартак» — «Динамо»: прогноз Константина Генича на финал Кубка России 29 мая 2022 года

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Спартак» — «Динамо».
Почему «Спартак» обыграет «Динамо» в финале Кубка России.
Ставка: ничья в основное время за 3.48.
«Главное событие в российском футболе – финал Кубка России в «Лужниках», где сыграют «Спартак» и «Динамо». Этот матч максимально ожидаем, это будет вишенка на торте.
Команды недавно играли в чемпионате, где «Спартак» грамотно построил игру на контратаках и выиграл 2:0. Но здесь история не работает, потому что это конкретный матч и давление.
«Динамо» с 1995 года ничего не выигрывало, «Спартак» при Федуне Кубок тоже ни разу не брал. Давление на игроков и тренеров максимальное, что будет сковывать футболистов, так как цена ошибки очень велика. Команды постараются минимизировать количество ошибок.
Думаю, что матч будет низовой. Мне кажется, что всё может уйти в дополнительное время и в серию пенальти, так как силы команд примерно равны. Думаю, что должна быть ничья в основное время. Отдать какой-то команде предпочтение не могу.
Мой прогноз – ничья в основное время».
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