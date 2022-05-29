Роман Гутцайт дал прогноз на матч «Спартак» — «Динамо» в финале Кубка России

Известный телекомментатор и футбольный эксперт Роман Гутцайт сделал ставку на матч «Спартак» — «Динамо».

Почему «Спартак» обыграет «Динамо» в финале Кубка России.

Ставка: обе забьют за 1.83.

«Не самые сбалансированные команды смогли добраться до финала Кубка России. Результаты игр в чемпионате не самые приятные для болельщиков. 1:5 «Динамо» проиграло «Сочи» в прошедшие выходные. «Спартак» уступил 1:2 «Химкам». Видимо, мыслями они действительно уже были в этом финале.



Сказать о том, что «Динамо» или «Спартак» выдают цельные матчи, сейчас нельзя. «Динамо» разваливается в первом тайме с «Сочи», пропускает пять от самарских «Крыльев». Думать о том, что «Динамо» не пропустит в этом финале, достаточно сложно. «Спартак» постоянно играет очень результативно. Команда и забивает, и пропускает. Поэтому забить должны обе команды».

Виктор Гусев дал рискованный прогноз на финал Кубка России.

Никита Баженов дал прогноз с коэффициентом 10.0 на матч «Спартак» — «Динамо».



Сергей Силкин сделал прогноз на финал Кубка России «Спартак» — «Динамо».



Дмитрий Губерниев дал прогноз на финал Кубка России «Спартак» — «Динамо».



Агент: если бы Терри перешёл в «Спартак», через два года стал бы главным тренером.

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