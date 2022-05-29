Чехия — США: прогноз Максима Лебедева на матч за бронзовые медали ЧМХ-2022

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч за третье место ЧМ-2022 Чехия – США.

Ставка: победа США с форой (-1) за 3.20.

«В матче за третье место чаще всего встречаются два разочарования турнира. Иногда вместо одного разочарования находится «выскочка», одним своим попаданием в полуфинал прыгнувший выше головы.

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Но в данном случае, поскольку обе команды родом из первых рядов хоккейной элиты, речь может идти только о двух разочарованиях. А уж для меня так и подавно, поскольку именно таким, каким будет матч за третье место, я видел финал и победу на нём сборной Чехии.



А вот в матче за третье место я победы чехам не дам. Во-первых, они выйдут на лёд весьма разочарованными. Поскольку получили по ушам хоть и от действующих чемпионов, но таких чемпионов, которых на этом чемпионате мира не пинал только ленивый.

Во-вторых, за шестнадцать дней команды уже провели по девять матчей. Это было бы не критично, играйся полуфиналы в одно и то же время, но они не игрались и у американцев было аж на четыре часа отдыха больше. Добавим сюда тот факт, что звёздно-полосатые, в принципе, сильно моложе чехов, а молодости свойственно куда более быстрое восстановление.

Вот и получается, что при правильной организации игры американцами чехи в третьем периоде должны еле таскать ноги. Предположу, что в тренерском штабе сборной США все это прекрасно понимают и знают, как физически изнасиловать и без того ни разу не железных чехов, которые начали сдыхать ещё во втором периоде полуфинала.



В общем, если при таких раскладах американцы проиграют, то они сами дураки, в их тренерском штабе сплошные идиоты и на подиуме им действительно делать нечего. Но я всё-таки ставлю на здравомыслие и на то, что янки ушатают чехов и забьют им на пару шайб больше, чем пропустят сами, завершив всю бронзовую бодягу в основное время».

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