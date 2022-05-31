Италия — Аргентина: прогноз Артура Петросьяна на Финалиссиму

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Финалиссимы Италия – Аргентина.
Ставка: проход Аргентины за 1.80.
«Сборная Италии провалилась в отборочном цикле к ЧМ-2022, не выиграв ни разу в трёх последних матчах, включая домашнее поражение от македонцев.
Британский журналист: мысли не о футболе помешают Украине попасть на ЧМ-2022.
Сложно представить, чтобы после такого, да ещё и в концовке тяжёлого клубного сезона «Скуадра адзурра» вдруг сыграла бы в очень качественный футбол. К тому же без травмированных Иммобиле, Кьезы и Берарди.
У Аргентины нет особых проблем. 31 матч подряд без поражений, лёгкий выход на ЧМ, хорошая кадровая ситуация (под вопросом только Ромеро), да и мотивация, думаю, повыше. Месси, Ди Мария и Мартинес в строю, и, мне кажется, они и сделают разницу на поле в не самом зрелищном матче.
Предположу, что новый трофей возьмут южноамериканцы и при этом града голов мы на «Уэмбли» не увидим», — сказал Петросьян.
Почему Месси приведёт Аргентину к победе над Италией.
Британский журналист дал прогноз с коэффициентом 11.0 на матч Италия — Аргентина.
Где покажут матч Италия — Аргентина в прямом эфире.
Месси заявил, что Левандовски не был лучшим в мире в 2021 году.
Прогноз на матч Шотландия — Украина с коэффициентом 3.70.
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