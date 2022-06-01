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Италия — Аргентина: прогноз Алексея Андронова на Финалиссиму

Италия — Аргентина: прогноз Алексея Андронова на Финалиссиму
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Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч Италия – Аргентина на Финалиссиму-2022.

Ставка: обе забьют за 2.06.

«Матч, который получил довольно забавное название Финалиссима. Встречаются чемпионы континентов. Довольно смешно, что Италия при этом не попала на чемпионат мира.

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Но я думаю, что, скорее всего, будет товарищеский матч. Вряд ли уставшие после сезона игроки будут относиться к этой встрече серьёзно, так, как к официальному матчу.

Возможны определённые эксперименты с составами. И самая лучшая ставка, на мой взгляд, на забитые голы. Если бы это была официальная игра, наверняка я советовал бы поставить на тотал меньше.

Но поскольку этот матч такого значения не имеет, мне кажется, что обе забьют с коэффициентом 2.06, представляется просто прекрасным вариантом. Очень большой коэффициент», — сказал Андронов.

Британский журналист дал прогноз с коэффициентом 11.0 на матч Италия — Аргентина.

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