Италия — Аргентина: прогноз Алексея Андронова на Финалиссиму

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч Италия – Аргентина на Финалиссиму-2022.
Ставка: обе забьют за 2.06.
«Матч, который получил довольно забавное название Финалиссима. Встречаются чемпионы континентов. Довольно смешно, что Италия при этом не попала на чемпионат мира.
Зинченко: для Украины я буду гораздо полезнее в Англии.
Но я думаю, что, скорее всего, будет товарищеский матч. Вряд ли уставшие после сезона игроки будут относиться к этой встрече серьёзно, так, как к официальному матчу.
Возможны определённые эксперименты с составами. И самая лучшая ставка, на мой взгляд, на забитые голы. Если бы это была официальная игра, наверняка я советовал бы поставить на тотал меньше.
Но поскольку этот матч такого значения не имеет, мне кажется, что обе забьют с коэффициентом 2.06, представляется просто прекрасным вариантом. Очень большой коэффициент», — сказал Андронов.
Британский журналист дал прогноз с коэффициентом 11.0 на матч Италия — Аргентина.
Где покажут матч Италия — Аргентина в прямом эфире.
Месси заявил, что Левандовски не был лучшим в мире в 2021 году.
Британский журналист: мысли не о футболе помешают Украине попасть на ЧМ-2022.
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