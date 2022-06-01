Польша — Уэльс: прогноз Алексея Андронова на игру Лиги наций

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч Польша – Уэльс в 1-м туре Лиги наций сезона-2022/2023.



Ставка: победа Польши за 1.85.



«Матч Лиги наций. Мне кажется, что в этой игре Польша – очевидный фаворит. Команда достаточно умелая, несмотря на все свои приключения в последнее время, смену тренера, уровень игроков достаточно высокий.

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Думаю, что в массе своей польские игроки не настолько уставшие после сезона, а Роберт Левандовски вообще с какой-то суперновой мотивацией покинет «Баварию», он собирается выходить на эти игры.



Мне кажется в домашнем матче Польша, уже пробившаяся на чемпионат мира, победит. Хорошая ставка на чистую победу за 1.82. Не вижу смысла от неё отказываться. Уэльсу ещё нужно ждать своего соперника по стыкам чемпионата мира из пары Шотландия — Украина. И мысли игроков как раз в этих стыках», — сказал Андронов.



Прогноз на матч Польша — Уэльс с коэффициентом 3.55.



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