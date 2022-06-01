Шотландия — Украина: прогноз Тимура Журавеля на стыковую игру квалификации ЧМ-2022

Известный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч отбора ЧМ-2022 Шотландия — Украина.



Ставка: победа Шотландии за 2.38.



«Шотландцы в Глазго играют против сборной Украины – стыковой полуфинал за право попасть на чемпионат мира.

Андрей Шевченко: матч с Шотландией — это надежда для всей Украины.

В каком состоянии сборная Украины, сложно предположить – это чистое гадание. Она играла товарищеские матчи с клубами, и казалось бы, что находится в лучшем тонусе, чем сборная Шотландии, но всё-таки я буду вас агитировать за то, чтобы поставить на Шотландию.



Шотландцы играют дома, сейчас они получили более разнообразную и мастеровитую команду, чем в последние годы. В её составе играют футболисты, которые делают погоду в очень крепких клубах АПЛ – Макгилл, Армстронг, Че Адамс, Робертсон.

Мне кажется, что сейчас какой-то важный сплав мастерства и воли у шотландцев. Мой фаворит этой пары – Шотландия. Я предлагаю вам поставить на победу сборной Шотландии. Если вас это не устраивает по причине небольшого коэффициента, то можете поставить на победу Шотландии через низ. Игра будет осторожной, тактической и выверенной», — сказал Журавель.



Британский журналист дал прогноз с коэффициентом 11.0 на матч Шотландия — Украина.



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Прогноз с коэффициентом 3.70 на матч Шотландия — Украина.



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