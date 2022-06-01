Польша — Уэльс: прогноз Ильи Казакова на матч Лиги наций 1 июня

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч Лиги наций Польша — Уэльс.
Ставка: Уэльс не проиграет за 2.07.
«Для Чеслава Михневича это только третий матч во главе команды. Первые игры с шотландцами и шведами были неплохими. Сложно понять, насколько Левандовски сконцентрирован на выступлении в сборной, когда совершенно непонятна его клубная судьба.
Поляки дома играют не очень успешно. Они умудряются проиграть и венграм, и словакам. Поэтому в этой встрече я бы поставил на ТМ (2.5) и ничью.
Сборная Уэльса здорово проявила себя на последних турнирах. В 2016 году был полуфинал, в 2020-м – достойное выступление.
С учётом того что группа сложная, есть Бельгия и Нидерланды, нужно показывать себя. Доказывать, что 10 последних матчей без поражений не были случайными. Ну и я бы поставил на то, что Уэльс забьёт и не проиграет», — сказал Казаков.
Прогноз на матч Польша — Уэльс с коэффициентом 3.55.
Месси: Левандовски не был лучшим футболистом мира в 2021 году.
Азар: «Золотой мяч» уже на 99% у Бензема.
Президент «Барселоны» резко раскритиковал главу Ла Лиги.
Прогноз на матч Чехия — Швейцария с коэффициентом 3.35.
- 1 июня 2022
-
15:30
-
15:09
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
08:45
-
08:00
-
07:00
-
06:00
-
02:05
- 31 мая 2022
-
23:00
-
21:20
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:36
-
11:00
-
10:36
-
10:00