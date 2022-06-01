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Польша — Уэльс: прогноз Ильи Казакова на матч Лиги наций 1 июня

Польша — Уэльс: прогноз Ильи Казакова на матч Лиги наций 1 июня
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Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч Лиги наций Польша — Уэльс.

Ставка: Уэльс не проиграет за 2.07.

«Для Чеслава Михневича это только третий матч во главе команды. Первые игры с шотландцами и шведами были неплохими. Сложно понять, насколько Левандовски сконцентрирован на выступлении в сборной, когда совершенно непонятна его клубная судьба.

Поляки дома играют не очень успешно. Они умудряются проиграть и венграм, и словакам. Поэтому в этой встрече я бы поставил на ТМ (2.5) и ничью.

Сборная Уэльса здорово проявила себя на последних турнирах. В 2016 году был полуфинал, в 2020-м – достойное выступление.

С учётом того что группа сложная, есть Бельгия и Нидерланды, нужно показывать себя. Доказывать, что 10 последних матчей без поражений не были случайными. Ну и я бы поставил на то, что Уэльс забьёт и не проиграет», — сказал Казаков.

Прогноз на матч Польша — Уэльс с коэффициентом 3.55.

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