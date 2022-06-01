Италия — Аргентина: прогноз Эдуарда Мора на матч в Лондоне

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч Италия – Аргентина.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.38.
«Финалиссима, чемпион Европы встречается с чемпионом Южной Америки. С одной стороны, это выставочная встреча. С другой — трофей, которым можно гордиться.
Встреча пройдёт в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Наверняка соберётся большое количество болельщиков и команды покажут хороший футбол. Думаю, что никто «автобус» ставить не будет.
Сборной Аргентины не понадобится никакая акклиматизация. Потому что абсолютно все вызванные футболисты играют в Европе.
У Италии довольно стабильный состав. Но при этом команда не попала на чемпионат мира, нужно реабилитироваться. Думаю, что мотивация у команды Манчини будет куда выше, чем у «альбиселесте».
Думаю, что Италия сыграет жёстко в обороне, при этом забьёт голы. Жду голов от этой встречи. Поэтому поставлю на ТБ 2.5», — сказал Мор.
Британский журналист дал прогноз с коэффициентом 11.0 на матч Италия — Аргентина.
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Где покажут матч Италия — Аргентина в прямом эфире.
Месси заявил, что Левандовски не был лучшим в мире в 2021 году.
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