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Италия — Аргентина: прогноз Эдуарда Мора на матч в Лондоне

Италия — Аргентина: прогноз Эдуарда Мора на матч в Лондоне
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Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч Италия – Аргентина.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.38.

«Финалиссима, чемпион Европы встречается с чемпионом Южной Америки. С одной стороны, это выставочная встреча. С другой — трофей, которым можно гордиться.

Встреча пройдёт в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Наверняка соберётся большое количество болельщиков и команды покажут хороший футбол. Думаю, что никто «автобус» ставить не будет.

Сборной Аргентины не понадобится никакая акклиматизация. Потому что абсолютно все вызванные футболисты играют в Европе.

У Италии довольно стабильный состав. Но при этом команда не попала на чемпионат мира, нужно реабилитироваться. Думаю, что мотивация у команды Манчини будет куда выше, чем у «альбиселесте».

Думаю, что Италия сыграет жёстко в обороне, при этом забьёт голы. Жду голов от этой встречи. Поэтому поставлю на ТБ 2.5», — сказал Мор.

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