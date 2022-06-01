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Италия — Аргентина: ставка Егора Титова на Финалиссиму-2022

Италия — Аргентина: ставка Егора Титова на Финалиссиму-2022
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Италия – Аргентина на Финалиссиму-2022.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.60.

«Достаточно неожиданно решили организовать новый трофей, право на который имеют чемпионы Европы и Южной Америки. Удобно получилось, потому что наконец-то турниры проводились в один год, а обычно Евро играют по чётным годам. Италия сыграет с Аргентиной на «Уэмбли».

Вывеска, конечно, сумасшедшая, даже несмотря на то, что итальянцы не попали на чемпионат мира, но я не жду яркого футбола. Аргентина начала показывать очень сбалансированный футбол, мало пропускает, забивает не очень много. Италия после своего фиаско захочет реабилитироваться, но раскрываться против аргентинцев с их сумасшедшей линией атаки — себе дороже. Поэтому ожидаю осторожного футбола с обеих сторон. Всё-таки выиграть трофей, который разыгрывается впервые, — это престижно, это шанс попасть в историю.

Ставлю на тотал меньше 2.5 мяча. Не уверен, что у команд есть силы на результативный футбол после тяжёлого сезона. И всё-таки матч имеет турнирное значение», — сказал Титов.

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