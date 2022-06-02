Италия — Аргентина: результат матча, кто выиграл, какой счёт, кто забил, как сыграл Месси

Сборная Аргентины разгромила команду Италии в матче Финалиссимы. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Уэмбли», итоговый счёт — 3:0 в пользу «альбиселесте».

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Форвард сборной Аргентины Лионель Месси отыграл весь матч и отдал две результативные передачи.

На исходе получаса игры отличился нападающий Лаутаро Мартинес, ему ассистировал Лионель Месси. В добавленное к первому тайму время полузащитник Анхель Ди Мария удвоил преимущество аргентинцев, голевой пас отдал Лаутаро Мартинес.

Месси заявил, что сборная Аргентины готова играть с кем угодно.

В добавленное ко второму тайму время забил форвард Пауло Дибала, результативной передачей отметился Месси.

Финаллисима — это встреча действующих чемпионов Европы и Южной Америки. Италия выиграла Евро-2020, Аргентина оказалась сильнейшей на Кубке Америки-2021.

Месси назван лучшим игроком Финалиссимы.

Месси выиграл второй трофей за 13 месяцев со сборной Аргентины.

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