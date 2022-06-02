Чехия – Швейцария: прогноз Константина Генича на встречу Лиги наций

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч Чехия – Швейцария в 1-м туре Лиги наций сезона-2022/2023.
Ставка: 2-3 гола в матче за 1.90.
«Огненный квартет. В Праге сыграют Чехия и Швейцария. Здесь ещё Португалия с Испанией. В каждом матче будет на что посмотреть. Мне кажется, что чехи являются андердогами этого квартета. Сейчас они играют дома. И если они что-то и наберут, то сделают это на своём поле.
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Швейцария — команда опытная, очень сбитая. Как мы знаем, этой командой руководит Якин. И это всё-таки Лига А, статусная группа.
Швейцарцы сейчас 14-е в рейтинге ФИФА. В прошлом розыгрыше они заняли 3-е место, а в рамках квалификации к ЧМ-2022 Швейцария стала первой в группе, не проиграв ни единого матча (5 побед и 3 ничьих). Был и хороший показатель по забитым мячам — 15 голов, опередили в группе Италию.
Чехи где-то за пределами третьего десятка. Хорошая, быстрая команда, интересная — с неплохими исполнителями. Они могут использовать стандарты. Соучек здорово играет головой, есть Цоуфал, а также ребята, выступающие за «Славию» и «Спарту». Эти клубы хорошо себя проявляли в еврокубках.
В общем, здесь непростой матч для прогноза. Посмотрел по статистике: из последних семи матчей в 4-5 и у тех, и у других доезжал вариант 2-3 гола в матче. Ничья 1:1, 2:1 или 2:0 в ту или иную сторону, разгром 3:0 Швейцария может оформить… Так что мой прогноз — 2-3 гола в матче за коэффициент 1.90», — сказал Генич.
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Прогноз на матч Испания — Португалия с коэффициентом 7.00.
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