Армения — Ирландия: прогноз Егора Титова на матч Лиги наций

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Армения – Ирландия в 1-м туре Лиги наций.
Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.22.
«Армения в последнее время стала достаточно весёлой командой, играет в активный футбол, не старается запираться. И дома против ирландцев армяне точно пойдут вперёд. Да, уже нет в составе Мхитаряна, но есть талантливый Сперцян, вокруг которого можно постараться построить новую команду.
Мбаппе получил травму во втором матче после продления контракта с «ПСЖ».
В «Краснодаре» он уже успел стать лидером, да и когда легионеры ещё были на месте, он не терялся. Рядом со Сперцяном есть Байрамян, который хорош в матчах за «Ростов», и, конечно, немало ребят из Европы. На кураже Армения может удивлять, давать результат, как было на протяжении первой части отбора к чемпионату мира.
Ирландия наверняка будет действовать от обороны, искать контратаки. И, думаю, она их найдёт. Армения редко играет в защите на ноль. Там уровень футболистов не так высок, к тому же команда частенько заигрывается.
Поставлю на тотал больше 2.5 мяча. Считаю, что команды на старте турнира могут показать весёлый футбол, пока результат не давит на игроков. Уверен в ставке на 7 из 10».
Экспресс с коэффициентом 8.00 на Лигу наций.
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