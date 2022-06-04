Александр Волков — Жаирзиньо Розенстрайк: прогноз Вадима Тихомирова на бой UFC Fight Night

Эксперт в смешанных единоборствах Вадим Тихомиров дал прогноз на бой Александр Волков – Жаирзиньо Розенстрайк в рамках турнира UFC Fight Night.
Прогноз с коэффициентом 3.40 на бой Камбосос — Хэйни.
Ставка 1: победа Волкова за 1.69.
Ставка 2: тотал меньше 4.5 раунда за 1.80.
«Бой тяжеловесов, в котором Александр Волков подерётся с Жаирзиньо Розенстрайком. Оба бойца показывают нестабильные результаты, поэтому дать какую-то аналитику по бою очень сложно.
У меня есть две мысли. Я продолжаю верить в то, что Волков – топовый тяжеловес, а его поражения – это как раз результат выступления на топовом уровне. Он более опытный и обученный боец, чем его соперник. Мне кажется, что Розенстрайку нечем побеждать Волкова, потому что к бойцам с одним тяжёлым ударом Волков привык.
Первая ставка – победа Волкова, вторая – бой не пройдёт всю дистанцию. Нестабильность бойцов – это ключ к тому, что бой не протянется все пять раундов. Думаю, или Волков измучает Розенстрайка на дистанции и в итоге забьёт его, либо Жаирзиньо всё-таки попадёт, и у Александра будут проблемы».
Бой с Розенстрайком — определяющий для Волкова. Ещё одно поражение в UFC не простят.
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