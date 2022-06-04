Франция — Дания: результат матча, какой счёт, как сыграли, кто забил

Сборная Франции в первом туре Лиги наций проиграла команде Дании на стадионе «Стад де Франс». Матч закончился волевой победой гостей со счётом 2:1.
Мбаппе получил травму во втором матче после продления контракта с «ПСЖ».
В дебюте второго тайма Карим Бензема обыгрался с Кристофером Нкунку и с левой ноги отправил мяч в нижний угол ворот.
В середине второго тайма Пьер-Эмиль Хёйбьерг забросил мяч в штрафную, отрезав всех защитников хозяев, а Андреас Корнелиус технично пробил мимо вратаря.
На 88-й минуте Корнелиус оформил дубль, пробив с острого угла под перекладину после паса Йоакима Мехле.
Сборные Австрии и Дании лидирует в первой группе Лиги А с тремя очками, Франция и Хорватия (0 баллов) замыкают квартет.
Сборная Беларуси потерпела восьмое поражение подряд в официальных матчах.
Сборная Франции впервые с 2018 года проиграла в основное время.
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