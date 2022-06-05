Словакия — Казахстан: время начала матча 6 июня 2022 года

Сборные Словакии и Казахстана сыграют 6 июня в матче второго тура Лиги наций. Игра пройдёт в Трнаве (Словакия), стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.
Президент «Баварии» заявил, что его удивило поведение Левандовского.
На матче будет работать бригада арбитров из Эстонии во главе с Кристо Тохвером. Помощники судьи — Стен Клаасен и Силвер Кыйв.
Шансы сборной Словакии на победу оценены коэффициентом 1.26: в случае успеха с 1000 рублей вы получите 1260 рублей. Победа сборной Казахстана доступна за 14.20, ничья — за 6.00.
Если Словакия и Казахстан забьют хотя бы по одному голу, сыграет коэффициент 2.60. Победа сборной Словакии с разницей в два и более мяча доступна за 1.83.
Победа Словакии ровно в один мяч идёт за 3.50, на успех словаков с разницей в два мяча дают 3.80.
Юран: мне Кокорин в «Химках» не нужен.
Бэйл: после ухода из «Реала» я уже получил много предложений.
Быстров: не хотел обижать, оскорблять, а тем более резать великолепную грудь Семенович.
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