Словакия — Казахстан: время начала матча 6 июня 2022 года

Сборные Словакии и Казахстана сыграют 6 июня в матче второго тура Лиги наций. Игра пройдёт в Трнаве (Словакия), стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

Президент «Баварии» заявил, что его удивило поведение Левандовского.

На матче будет работать бригада арбитров из Эстонии во главе с Кристо Тохвером. Помощники судьи — Стен Клаасен и Силвер Кыйв.

Шансы сборной Словакии на победу оценены коэффициентом 1.26: в случае успеха с 1000 рублей вы получите 1260 рублей. Победа сборной Казахстана доступна за 14.20, ничья — за 6.00.

Если Словакия и Казахстан забьют хотя бы по одному голу, сыграет коэффициент 2.60. Победа сборной Словакии с разницей в два и более мяча доступна за 1.83.

Победа Словакии ровно в один мяч идёт за 3.50, на успех словаков с разницей в два мяча дают 3.80.

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Прогноз на матч Хорватия — Франция с коэффициентом 3.25.