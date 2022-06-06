Австрия — Дания: прогноз Константина Генича на матч Лиги наций 6 июня 2022 года

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч Австрия – Дания.

Ставка: датчане не проиграют и тотал меньше 3.5 мяча за 1.80.

«Матч на стадионе Эрнста Хаппеля в Вене. Австрийцы будут принимать сборную Дании. Красно-белые и там, и там. Австрия неожиданно обыграла хорватов на выезде (3:0).

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У неё хороший подбор игроков: Забитцер, Арнаутович, да и другие футболисты, выступающие в Бундеслиге и многих других европейских чемпионатах. Но здесь матч со сборной Дании, которая, на мой взгляд, является одной из самых сбалансированных и качественных европейских сборных на данный момент.

Её успех на чемпионате Европы никак не назовёшь случайным или незакономерным. Одна победа над сборной Франции в прошлом туре чего стоит, да и отборочный турнир на ЧМ-2022, где датчане были восхитительны.



Статистика противостояния этих сборных — на стороне датчан. Они играли в отборе к ЧМ-2022: Дания выиграла оба матча всухую. Был ещё товарищеский матч в 2018-м, когда Дания победила всухую.

Константин Генич дал прогноз на матч Хорватия — Франция.

Но только в одной встрече было забито больше трёх мячей — как раз в квалификации ЧМ в Катаре, когда играли в Австрии. Тогда все четыре мяча датчане забили во втором тайме, в промежутке с 60-й по 73-ю минуту. Там австрийцы поплыли.



Как будет сейчас? У Дании есть хорошая связь между обороной, атакой, средней линией. Очень сбалансированная команда, здорово использующая слабые стороны соперника. Думаю, Дания не проиграет. Учитывая, что в первом туре обе команды сыграли верховые матчи с Хорватией и Францией, здесь больше внимания уделят обороне.

Скорее всего, голов будет не так много, как многие ожидают. Мой прогноз — Дания не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.80».

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