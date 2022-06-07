Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Босния и Герцеговина — Румыния: эксперты назвали фаворита матча Лиги наций УЕФА

Босния и Герцеговина — Румыния: эксперты назвали фаворита матча Лиги наций УЕФА
Комментарии

7 июня состоится матч второго тура Лиги наций Босния и Герцеговина – Румыния. Начало – в 21:45 мск.

Определились все участники ЧМ-2022 от Европы.

Хозяева поля считаются фаворитами встречи: поставить на победу боснийцев можно с коэффициентом 2.27. Успех румынской команды оценивается в 3.28. Ничья идёт с коэффициентом 3.34.

Аналитики не ждут высокой результативности в игре между Боснией и Румынией: тотал больше 2.5 мяча оценивается в 2.26, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.71.

Поставить на «обе забьют – нет» можно с коэффициентом 1.83. Гол хозяев оценивается коэффициентом 1.3, а гол гостей — 1.48.

Наиболее вероятными исходами матча букмекеры видят счета 1:1 — с коэффициентом 6.00 — и 1:0 — с коэффициентом 7.00.

Ваноли: до сих пор не понимаю, почему «Спартак» исключили из Лиги Европы.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022