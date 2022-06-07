Босния и Герцеговина — Румыния: эксперты назвали фаворита матча Лиги наций УЕФА

7 июня состоится матч второго тура Лиги наций Босния и Герцеговина – Румыния. Начало – в 21:45 мск.
Определились все участники ЧМ-2022 от Европы.
Хозяева поля считаются фаворитами встречи: поставить на победу боснийцев можно с коэффициентом 2.27. Успех румынской команды оценивается в 3.28. Ничья идёт с коэффициентом 3.34.
Аналитики не ждут высокой результативности в игре между Боснией и Румынией: тотал больше 2.5 мяча оценивается в 2.26, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.71.
Поставить на «обе забьют – нет» можно с коэффициентом 1.83. Гол хозяев оценивается коэффициентом 1.3, а гол гостей — 1.48.
Наиболее вероятными исходами матча букмекеры видят счета 1:1 — с коэффициентом 6.00 — и 1:0 — с коэффициентом 7.00.
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