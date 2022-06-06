Егор Титов сделал прогноз на матч Австрия – Дания в Лиге наций УЕФА

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Австрия – Дания.
Зинченко: украинская нация никогда не сдаётся.
Ставка: тотал больше 2.5 мяча и обе забьют за 2.33.
«Обе команды показали достойный футбол в своих первых матчах в Лиге наций — одержали победы в гостевых встречах. Это говорит о том, что Австрия и Дания сейчас в хорошем состоянии, команды настроены показывать качественный футбол.
Константин Генич дал прогноз на матч Хорватия — Франция.
Эти соперники неплохо знают друг друга: они играли между собой в квалификации чемпионата мира, и в обоих случаях датчане были сильнее — побеждали всухую. И сейчас на своём поле австрийцы ещё больше будут хотеть реабилитироваться за те неудачи, тем более что форма команды сейчас очень приличная, что показал матч в Хорватии.
Датчане оставили в Париже много сил. Здесь может не хватить концентрации при игре в обороне, зато атака наверняка покажет свой высокий уровень, там есть различные варианты. Корнелиус, сделавший дубль в прошлом матче — по сути, запасной вариант.
Выберу ставку «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча». Команды не должны опасаться друг друга, они наверняка считают себя не слабее, даже в случае с австрийцами. Поэтому футбол должен получиться открытым. Уверен в прогнозе на 8 из 10».
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