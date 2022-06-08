Ирландия – Украина: прогноз Эдуарда Мора на матч Лиги наций-2022/2023

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч Ирландия – Украина.
Ставка: Ирландия не проиграет и ТМ 2.5 за 1.88.
«Конечно, сборная Украины гораздо сильнее Ирландии, хозяева здесь могут предложить только самоотдачу.
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Но нужно понимать, что Украина провела два тяжелейших матча. В команде есть несколько человек, которые играют в сильных клубах и имеют игровую практику. Остальные футболисты в основном киевского «Динамо» и «Шахтера» практики не имели и в тех двух матчах полностью выложились, сделали все, что могли. Я думаю, что сил ни у кого не осталось. А обойма украинской сборной не очень большая.
Как мы знаем, Украина проиграла Уэльсу и на чемпионат мира не поедет. И здесь, безусловно, внутри команды будет опустошение. В любом случае Украина не сможет показать хорошую игру. Не сможет подойти к матчу ни в плане физики, ни эмоционально.
А ирландцы будут играть на своих сильных качествах: типичный английский футбол с навалом. И вполне могут задавить сборную Украины.
Я не жду, что Украина сможет победить в силу вышеназванных причин. Но при этом не жду, что в матче будет забито много голов», — сказал Мор.
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