Ирландия – Украина: прогноз Эдуарда Мора на матч Лиги наций-2022/2023

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч Ирландия – Украина.



Ставка: Ирландия не проиграет и ТМ 2.5 за 1.88.



«Конечно, сборная Украины гораздо сильнее Ирландии, хозяева здесь могут предложить только самоотдачу.

В высшую лигу — со «страшилищем». Допустят ли «Факел» до участия в РПЛ?

Но нужно понимать, что Украина провела два тяжелейших матча. В команде есть несколько человек, которые играют в сильных клубах и имеют игровую практику. Остальные футболисты в основном киевского «Динамо» и «Шахтера» практики не имели и в тех двух матчах полностью выложились, сделали все, что могли. Я думаю, что сил ни у кого не осталось. А обойма украинской сборной не очень большая.



Как мы знаем, Украина проиграла Уэльсу и на чемпионат мира не поедет. И здесь, безусловно, внутри команды будет опустошение. В любом случае Украина не сможет показать хорошую игру. Не сможет подойти к матчу ни в плане физики, ни эмоционально.



А ирландцы будут играть на своих сильных качествах: типичный английский футбол с навалом. И вполне могут задавить сборную Украины.



Я не жду, что Украина сможет победить в силу вышеназванных причин. Но при этом не жду, что в матче будет забито много голов», — сказал Мор.



Василий Уткин коротко высказался о непопадании сборной Украины на ЧМ-2022.



Где бесплатно покажут матч Ирландия — Украина.



Почему сборная Украины не сломается после поражения от Уэльса.



Экспресс на Лигу наций с коэффициентом 11.44.



«Манчестер Сити» готов включить Зинченко в сделку по Шкриньяру.



Зинченко: украинская нация никогда не сдаётся.



Украинская ассоциация футбола обратилась к сборной России после поражения от Уэльса.