Шотландия — Армения: результат матча, кто выиграл, какой счёт, кто забил

Сборная Шотландии обыграла Армению во втором туре Лиги наций УЕФА со счётом 2:0. Встреча состоялась на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго.

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Оба гола были забиты до перерыва. На 28-й минуте Энтони Ралстон вывел хозяев поля вперёд с передачи Стюарта Армстронга.

На 40-й минуте отличился Скотт Маккенна, результативную передачу выполнил Джон Макгинн. В оставшееся время голов зрители не увидели.

Сборная Армении набрала три очка в двух турах Лиги наций. Ранее подопечные Хоакина Капарроса обыграли Ирландию на своём поле со счётом 1:0.

Сборная Шотландии провела первый матч в нынешнем розыгрыше турнира, так как участвовала в стыковом турнире ЧМ-2022.

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