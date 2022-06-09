Швеция — Сербия: прогноз Константина Генича на матч дивизиона B Лиги наций

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч Швеция – Сербия в 3-м туре Лиги наций сезона-2022/2023.



Ставка: ТБ 2 за 1.70.



«У Швеции и Сербии по одной победе и по одному поражению. Норвежцы чуть оторвались. Надо понимать, что только победитель поднимается дивизионом выше.

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Соответственно, шведам и сербам уже сейчас придётся действовать более авантюрно, более рискованно, чтобы далеко норвежцев не отпустить. Понятно, что там пока всего три очка, но норвежцы, скорее всего, обыграют Словению. Основная борьба будет в следующих матчах, но Норвегия имеет преимущество — она будет играть дома и со Швецией, и с Сербией.



В этой встрече Сербия будет рассчитывать на своих классных исполнителей впереди, они реализовали то, что должны были реализовать в матче со Словенией, пусть и после стандартов, контратак. Очень много моментов у сербов было в первой встрече с норвежцами.

Голы здесь должны быть. Шведы неаккуратно сыграли в обороне с Норвегией, позволив забить два мяча в свои ворота. Учитывая, что здесь можно рискнуть, голы должны быть в ворота обеих команд.

Вполне вероятен обмен мячами. Я бы рассмотрел вариант обе забьют. Но основная ставка — тотал больше 2 мячей за 1.7. Думаю, футбол нас ждёт достаточно весёленький», — сказал Генич.



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