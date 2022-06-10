Беларусь — Казахстан: букмекеры назвали фаворита матча Лиги наций УЕФА

10 июня в Нови-Саде (Сербия) состоится матч третьего тура Лиги наций Беларусь – Казахстан. Начало игры – в 21:45 мск.
Уткин объяснил свои слова про Федотова историей из 2019 года.
Эксперты отдают предпочтение номинальным хозяевам. Поставить на победу сборной Беларуси предлагают с коэффициентом 2.55. Успех сборной Казахстана оценён в 3.25. Ставки на ничью принимаются за 3.10.
Аналитики убеждены, матч не станет результативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.49, а тотал больше 2.5 мяча – за 2.65.
На гол в исполнении сборной Беларуси можно поставить за 1.37. Гол игроков Казахстана оценивается с коэффициентом 1.51. Ставка «обе команды забьют» доступна за 2.09.
Если обе команды смогут отличиться в первом тайме, зайдёт коэффициент 5.20. Гол в первые 20 минут идёт за 3.20.
«Кривбасс» уволил двух тренеров из-за отсутствия «чёткой проукраинской позиции».
Прогноз с коэффициентом 9.60 на матч Украина — Армения.
Баженов: возвращение Карпина в «Спартак» напрашивается.
Бывший тренер «Спартака» Якин потерпел третье поражение подряд со Швейцарией.
Мостовой: Карпин не возглавит «Спартак» даже после ухода Федуна.
Игнатов трогательно попрощался с Ваноли на итальянском языке.
- 10 июня 2022
-
09:00
-
06:00
-
05:14
-
04:27
-
03:40
-
01:32
- 9 июня 2022
-
21:13
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:00
-
06:22
-
05:33
-
04:47
-
04:00
-
01:38
- 8 июня 2022
-
20:44
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00