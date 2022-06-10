Беларусь — Казахстан: букмекеры назвали фаворита матча Лиги наций УЕФА

10 июня в Нови-Саде (Сербия) состоится матч третьего тура Лиги наций Беларусь – Казахстан. Начало игры – в 21:45 мск.

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Эксперты отдают предпочтение номинальным хозяевам. Поставить на победу сборной Беларуси предлагают с коэффициентом 2.55. Успех сборной Казахстана оценён в 3.25. Ставки на ничью принимаются за 3.10.



Аналитики убеждены, матч не станет результативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.49, а тотал больше 2.5 мяча – за 2.65.

На гол в исполнении сборной Беларуси можно поставить за 1.37. Гол игроков Казахстана оценивается с коэффициентом 1.51. Ставка «обе команды забьют» доступна за 2.09.

Если обе команды смогут отличиться в первом тайме, зайдёт коэффициент 5.20. Гол в первые 20 минут идёт за 3.20.

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