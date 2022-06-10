Дания — Хорватия: прогноз Алексея Андронова на матч третьего тура Лиги наций — 2022/2024

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч Дания – Хорватия в третьем туре Лиги наций сезона-2022/2024.



Ставка: победа Дании за 1.92.



«Хорваты не очень удачно сыграли. Думаю, они стали заложниками своего достаточно узкого состава, завязанного на звёздах, которые устали после сезона. Прежде всего речь о Модриче.

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Мне кажется, хорваты несколько наплевательски отнеслись к Лиге наций сейчас. Их не очень интересует эта тема.



Дания — команда, которая, естественно, воодушевлена возвращением Кристиана Эриксена. Но и без Эриксена эта команда была очень сильна. У Дании достаточно игроков, выступающих в разных концах Европы, но на ведущих позициях. Дания — команда, которая, на мой взгляд, шагает вперёд. Она близка к тому, чтобы присоединиться к европейским грандам.



Думаю, букмекерам здесь надо довериться. Коэффициент на победу Дании — 1.92. Достаточно хороший. В Хорватию букмекеры не верят. Вместе с ними и я. Я верю в Данию», — сказал Андронов.



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Экспресс с коэффициентом 137.92 на Лигу наций.

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