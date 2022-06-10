Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Дания — Хорватия: прогноз Алексея Андронова на матч третьего тура Лиги наций — 2022/2024

Дания — Хорватия: прогноз Алексея Андронова на матч третьего тура Лиги наций — 2022/2024
Комментарии

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч Дания – Хорватия в третьем туре Лиги наций сезона-2022/2024.

Ставка: победа Дании за 1.92.

«Хорваты не очень удачно сыграли. Думаю, они стали заложниками своего достаточно узкого состава, завязанного на звёздах, которые устали после сезона. Прежде всего речь о Модриче.

Каттани объяснил назначение Абаскаля на пост главного тренера «Спартака».

Мне кажется, хорваты несколько наплевательски отнеслись к Лиге наций сейчас. Их не очень интересует эта тема.

Дания — команда, которая, естественно, воодушевлена возвращением Кристиана Эриксена. Но и без Эриксена эта команда была очень сильна. У Дании достаточно игроков, выступающих в разных концах Европы, но на ведущих позициях. Дания — команда, которая, на мой взгляд, шагает вперёд. Она близка к тому, чтобы присоединиться к европейским грандам.

Думаю, букмекерам здесь надо довериться. Коэффициент на победу Дании — 1.92. Достаточно хороший. В Хорватию букмекеры не верят. Вместе с ними и я. Я верю в Данию», — сказал Андронов.

Уткин объяснил свои слова про Федотова историей из 2019 года.

Зидан согласился возглавить «ПСЖ».

Советник Федуна: пока не знаю, как Абаскаль руководит командой в раздевалке.

Экспресс с коэффициентом 137.92 на Лигу наций.

Прогноз с коэффициентом 9.60 на матч Украина — Армения.

Мартинес: когда говорит Месси, даже президент Аргентины затыкается.

Дания — Хорватия. Вице-чемпионы мира останутся на дне таблицы Дания — Хорватия. Вице-чемпионы мира останутся на дне таблицы
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022