Дания — Хорватия. Вице-чемпионы мира останутся на дне таблицы

10 июня в Копенгагене на стадионе «Паркен» состоится матч 3-го тура Лиги наций Лиги А Дания — Хорватия. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в качестве фаворита встречи выделяют хозяев: поставить на победу датчан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.17, а успех хорватов оценён в 3.45. Заключить пари на ничью можно за 3.30.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Дания — Хорватия 10 июня 2022 года

По мнению букмекеров, встреча Дания — Хорватия не будет результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.33, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 1.60. Если обе сборные смогут забить, то сыграет коэффициент 2.02. Заключить пари на то, что как минимум одна из сборных не сумеет отличиться, можно за 1.74.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура Лиги наций Дания — Хорватия (10.06.2022)

Сборная Дании в последние годы заметно прибавила. На чемпионате мира в России в упорной борьбе уступила будущему финалисту соревнований — как раз сборной Хорватии. На Евро-2020 команда завоевала бронзовые медали. Многое получается благодаря стилю игры. Дело в том, что «11 друзей Ольсена» играют от соперника.

Например, в мартовском матче с Нидерландами Каспер Юльманн использовал схему 5-4-1, хотя чаще сборная Дании придерживается на поле более атакующих расстановок 4-3-3 или 3-4-2-1. Команда отошла от оборонительных канонов Оге Харейде, демонстрируя привлекательную игру впереди, которая во многом была завязана на Кристиане Эриксене.

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Опытный футболист вёл игру в полузащите, связывая середину поля с линией атаки. После того, как он потерял сознание из-за остановки сердца в матче со сборной Финляндии на Евро-2020, игру в середине поля теперь определяют Пьер-Эмиль Хёйбьерг и Андреас Сков Ольсен. Строго говоря, получается не так плохо. Плюс сам Эриксен уже в строю.



В квалификации чемпионата мира «алая гвардия» не испытала проблем с завоеванием пропуска в финальную часть, выиграв в девяти матчах при одном поражении в не имеющем турнирной важности матче со сборной Шотландии (0:2). Контролировала мяч в среднем 61,8% игрового времени и завершала позиционные атаки 14,6 удара по воротам (из них 6,7 — в створ).

В Лиге наций сборная Дании начинала свой путь с Лиги B. В розыгрыше-2019/2020 добилась повышения в дивизионе. В сезоне-2021/2022 уступила сборной Бельгии в борьбе за лидерство во второй группе Лиги A. Однако в этот раз у «алой гвардии» собралась ещё более конкурентоспособная компания.



Впрочем, датчане очень здорово стартовали. Начали с волевой победы над сборной Франции со счётом 2:1 благодаря дублю Андреаса Корнелиуса, а закрепили результат минимальной викторией в матче с австрийской сборной с тем же счётом. Недооценивать возможности красно-белых не стоит. Хотя стоит упомянуть, что в предстоящей игре не поможет Симон Кьер. Поддаётся оценке состояние Кристиана Нёргора и Каспера Дольберга.

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Сборная Хорватии в квалификации только в последнем туре обеспечила себе пропуск в финальный раунд ЧМ-2022, с минимальным счётом переиграв сборную России. Разумеется, все помнят автогол Фёдора Кудряшова. Хотя по большому счёту хорватам даже повезло. В том плане, что сопротивления как такового россияне не оказали.

Подопечные Златко Далича придерживаются игры по схемам 4-2-3-1 или 4-3-3. В квалификации чемпионата мира контролировали мяч 66,1% встречи и стремились к конвертации территориального преимущества в голы. Выполняли по 18,2 удара (из них — 6,5 в цель) и забили 21 мяч. Лука Модрич и Иван Перишич по системе «гол+пас» записали в свой актив по пять голов — оба 3+2.

При этом «шашечные» неважно выступали в предыдущих двух розыгрышах Лиги наций, чудом оставаясь в Лиге А. Не лучшим образом выступают хорваты и на старте текущего сезона. Набрали одно очко за два тура, вырвав ничью в схватке со сборной Франции. Зато сейчас не испытывают серьёзных кадровых проблем. Под вопросом участие разве что Шиме Врсалько, Йошко Гвардиола и Ивана Перишича.



Датчане стартовали с двух выездных побед, и в грядущем домашнем противостоянии они определённо не намерены сворачивать с победной тропы. Как показывают результаты предыдущих двух розыгрышей, у хорватов другие приоритеты. Они используют Лигу наций как плацдарм для подготовки к грядущему чемпионату мира, желая как минимум сохранить за собой статус вице-чемпионов мира.



При таких раскладах вполне можно ждать голов с обеих сторон. Логика простая. Датчане сейчас очень хороши, всерьёз претендуют на выход в плей-офф текущего розыгрыша Лиги наций и наверняка с нетерпением ждут финального раунда чемпионата мира, чтобы там пошуметь. Однако в обороне всё уже не так гладко, поскольку упор сделан на результативность.

Кроме того, регулярно чудит в нынешнем сезоне основной голкипер сборной и английского «Лестера» — Каспер Шмейхель. У сборной Хорватии хоть и совсем другие цели, да и выглядит она после чемпионата мира в России не так внушительно и ярко. Но атаку имеет серьёзную. Особенно когда появляется на поле Лука Модрич. Думается, как минимум по голу команды друг другу забьют.

Прогноз и ставки на матч квалификации ЧМ-2022 Дания — Хорватия 10 июня 2022 года

Дания уверенно выступила в квалификации чемпионата мира, выиграв в девяти матчах с суммарным счётом 30:1 при одном поражении. С мажорной ноты начались выступления подопечных Каспера Юльманна и в Лиге наций, где при не самой активной игре впереди дважды выходили победителями. Хорваты постараются поправить своё положение после неудачного старта, но, судя по всему, они сконцентрированы на достижении успеха на ЧМ-2022. Поэтому многого ждать от них не стоит. Гораздо интереснее выглядит ставка на голы в обе стороны.



Ставка: обе забьют за 2.02.

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