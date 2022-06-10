Дания — Хорватия: прогноз Егора Титова на матч Лиги наций 10 июня

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Дания – Хорватия в 3-м туре Лиги наций сезона-2022/2023.
Ставка: Хорватия не проиграет и ТМ 3.5 за 2.45.
«Хорватия в матче с Францией показала, что её рано списывать со счетов. Крупное поражение от Австрии — это в какой-то мере случайность. Состав не был оптимальным, должного настроя не было.
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Ещё не повезло в ряде моментов, всё это вылилось в такой результат. С Францией по энергетике был уже другой матч. Да, соперник был ближе к победе, но хорваты бились до конца, заработали пенальти и отыгрались.
Думаю, и в Дании хорваты могут себя показать с лучшей стороны. Они идут по восходящей. У датчан приличная сборная, мастеровитая, голодная до больших побед. Но у меня есть ощущение, что её стали немного переоценивать. Даже в игре с Австрией они запросто могли потерять очки — там и в штангу попал Арнаутович, и другие моменты были. Игра была ближе к ничейной. Повезло — а здесь может уже не повезти. Хорватия — опытная команда, есть исполнители высочайшего класса.
Так что поставлю на то, что Хорватия не проиграет при тотале меньше 3,5 мяча. Вполне может быть низовая ничья», — сказал Титов.
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Экспресс с коэффициентом 137.92 на Лигу наций.
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