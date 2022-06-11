Украина – Армения: прогноз Егора Титова на матч Лиги наций 11 июня 2022 года

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Украина – Армения в 3-м туре Лиги наций.
Прогноз на матч Украина — Армения с коэффициентом 9.60.
Ставка: победа украинцев с форой (-1.5) за 1.66.
Украина не попала на чемпионат мира в Катаре, но во всех трёх матчах за последние 10 дней смотрелась интересно, показывала качественный футбол, создавала моменты. Не повезло с Уэльсом, но даже это команду не сломило — выиграли у ирландцев в гостях.
Теперь украинцам принимать Армению в Польше. Армяне начали с победы над Ирландией дома, но после этого без шансов уступили в Шотландии. Пока складывается впечатление, что только дома армяне могут цепляться за очки. В гостях они теряются, не чувствуя поддержки своих болельщиков. Пока не хватает команде лидера, но есть перспектива.
Для меня здесь Украина однозначный фаворит. Она шотландцев переиграла, а армяне против них не выстояли. И здесь, на мой взгляд, украинцы минимум в два мяча победят. Более классная команда, более мастеровитая. Уверен в прогнозе на 8 из 10».
Ловчев: порой становится стыдно за «Спартак».
Спортивный юрист рассказал, что грозит «Спартаку» в случае бойкота Суперкубка.
Ковтун: похоже, у «Спартака» своё представление о тренерах.
Пименов: как Федотов может уйти от Ротенберга в ЦСКА?
Канчельскис: «Спартак» вечно жалуется, чемпион по нытью!
Сёмин: «Зенит» играл Суперкубок с «Локомотивом» в Москве и ничего не говорил.
- 11 июня 2022
-
10:15
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
06:00
-
04:48
-
03:49
-
03:00
-
01:44
- 10 июня 2022
-
20:00
-
19:57
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
06:00
-
05:14
-
04:27
-
03:40
-
01:32
- 9 июня 2022
-
21:13
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00