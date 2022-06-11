Украина – Армения: прогноз Егора Титова на матч Лиги наций 11 июня 2022 года

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Украина – Армения в 3-м туре Лиги наций.

Прогноз на матч Украина — Армения с коэффициентом 9.60.

Ставка: победа украинцев с форой (-1.5) за 1.66.

Украина не попала на чемпионат мира в Катаре, но во всех трёх матчах за последние 10 дней смотрелась интересно, показывала качественный футбол, создавала моменты. Не повезло с Уэльсом, но даже это команду не сломило — выиграли у ирландцев в гостях.



Теперь украинцам принимать Армению в Польше. Армяне начали с победы над Ирландией дома, но после этого без шансов уступили в Шотландии. Пока складывается впечатление, что только дома армяне могут цепляться за очки. В гостях они теряются, не чувствуя поддержки своих болельщиков. Пока не хватает команде лидера, но есть перспектива.



Для меня здесь Украина однозначный фаворит. Она шотландцев переиграла, а армяне против них не выстояли. И здесь, на мой взгляд, украинцы минимум в два мяча победят. Более классная команда, более мастеровитая. Уверен в прогнозе на 8 из 10».

Ловчев: порой становится стыдно за «Спартак».



Спортивный юрист рассказал, что грозит «Спартаку» в случае бойкота Суперкубка.



Ковтун: похоже, у «Спартака» своё представление о тренерах.



Пименов: как Федотов может уйти от Ротенберга в ЦСКА?



Канчельскис: «Спартак» вечно жалуется, чемпион по нытью!



Сёмин: «Зенит» играл Суперкубок с «Локомотивом» в Москве и ничего не говорил.