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Букмекеры оценили шансы «Спартака» выиграть Суперкубок России в Санкт-Петербурге

Букмекеры оценили шансы «Спартака» выиграть Суперкубок России в Санкт-Петербурге
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Вокруг Суперкубка России продолжают кипеть страсти. Накануне бюро исполкома РФС приняло решение о проведении первого матча сезона 2022/2023. Встреча между «Зенитом» и «Спартаком» должна состояться 9 июля на «Газпром Арене».

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Букмекеры уже дали прогноз на матч за Суперкубок, они уверены в победе «Зенита». Сделать ставку на успех петербуржцев можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.66, что приблизительно равно 60% вероятности.

Пари на победу московского «Спартака» в Санкт-Петербурге принимаются с коэффициентом 5.50. Это приблизительно 18% вероятности.

Также аналитики считают, что встреча должна получиться результативной. Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.36. Поставить на «обе забьют» можно за 1.71.

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