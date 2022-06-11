Букмекеры оценили шансы «Спартака» выиграть Суперкубок России в Санкт-Петербурге

Вокруг Суперкубка России продолжают кипеть страсти. Накануне бюро исполкома РФС приняло решение о проведении первого матча сезона 2022/2023. Встреча между «Зенитом» и «Спартаком» должна состояться 9 июля на «Газпром Арене».
Ловчев: порой становится стыдно за «Спартак».
Букмекеры уже дали прогноз на матч за Суперкубок, они уверены в победе «Зенита». Сделать ставку на успех петербуржцев можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.66, что приблизительно равно 60% вероятности.
Пари на победу московского «Спартака» в Санкт-Петербурге принимаются с коэффициентом 5.50. Это приблизительно 18% вероятности.
Также аналитики считают, что встреча должна получиться результативной. Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.36. Поставить на «обе забьют» можно за 1.71.
Спортивный юрист рассказал, что грозит «Спартаку» в случае бойкота Суперкубка.
Ковтун: похоже, у «Спартака» своё представление о тренерах.
Пименов: как Федотов может уйти от Ротенберга в ЦСКА?
Канчельскис: «Спартак» вечно жалуется, чемпион по нытью!
Сёмин: «Зенит» играл Суперкубок с «Локомотивом» в Москве и ничего не говорил.
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