Казахстан — Словакия: букмекеры назвали фаворита матча Лиги наций в Нур-Султане

13 июня в Нур-Султане состоится матч 4-го тура Лиги наций Казахстан — Словакия. Начало игры – в 17:00 мск.

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Эксперты отдают явное предпочтение команды Штефана Тарковича: поставить на победу словаков предлагается с коэффициентом 1.84. На победу Казахстана принимают ставки с коэффициентом 5.20. Поставить на ничью можно за 3.65.



Аналитики не ждут от команд высокой результативности: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 1.68, тогда как на тотал больше 2.5 – за 2.31.

На гол в исполнении сборной Казахстана дают коэффициент 1.72, а гол словаков оценивается за 1.22. Ставка «обе команды забьют» идёт с коэффициентом 2.12.

Если сборная Казахстана не проиграет, зайдёт коэффициент 2.06.

Прогноз с коэффициентом 6.80 на матч Франция — Хорватия.



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