Норвегия — Швеция: результат матча, кто победил, какой счёт, кто забил

Сборная Норвегии обыграла Швецию в четвёртом туре Лиги наций со счётом 3:2. Встреча прошла на стадионе «Уллевол» в Осло (Норвегия).
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На 10-й минуте Эрлинг Холанд вывел хозяев вперёд, голевой пас выполнил Фредрик Бьёркан. В дебюте второго тайма Холанд оформил дубль.
В середине второго тайма Эмиль Форсберг сократил отставание, результативную передачу выполнил Деян Кулушевски. На 77-й минуте отличился Александр Сёрлот, Холанд отдал голевой пас. В компенсированное время Виктор Дьёкереш установил окончательный счёт.
Сборная Норвегии набрала 10 очков в четырёх турах Лиги наций и занимает первое место в группе. Команда Швеции имеет в активе лишь три балла.
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