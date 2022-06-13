Казахстан — Словакия: прогноз Яна Коцяна на встречу Лиги наций

Бывший игрок сборной Чехословакии, работавший в разное время главным тренером сборных Словакии и Йемена, Ян Коцян дал прогноз на игру Лиги наций Казахстан – Словакия.
Ставка: победа Словакии за 1.71.
«Несмотря на неожиданное поражение от Казахстана, сборная Словакии остаётся фаворитом этой группы. Есть ещё достаточно матчей, чтобы подтвердить данный факт. Футболисты нашей команды – профессионалы, поэтому должны быстро адаптироваться к меняющимся условиям. Не думаю, что искусственный газон «Астана Арены» должен стать преимуществом для хозяев поля.
Изменила ли ситуацию отставка Штефана Тарковича, покажет будущее. Предстоящие два матча находятся в руках его бывших ассистентов. Теперь очередь игроков показать, что они являются коллективом, имеющим характер. Продолжение турнира будет на новом тренере. Вряд ли футболисты сборной Словакии жаждут реванша. Команда знает, как плохо выступила против Казахстана, её игра была раскритикована СМИ. Она испытывает давление, должна проявить себя лучше.
Удивила в первом матче хорошая игра сборной Казахстана в обороне, с чем у нас были проблемы. Думаю, соперник точно так же будет действовать на контратаках на домашнем стадионе. Данный матч станет последним в этом длинном сезоне. Наши футболисты извлекут уроки из домашнего поражения, и мы одержим победу со счётом 1:0», — сказал Коцян.
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