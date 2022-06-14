Польша — Бельгия: прогноз Алексея Андронова на встречу Лиги наций

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч Польша – Бельгия в четвёртом туре Лиги наций сезона-2022/2023.
Ставка: обе забьют за 1.84.
«Еще одна игра Лиги наций, от которой, честно говоря, уже не знаешь, чего ждать. Обе команды в странном состоянии. Бельгийцы за три игры пропустили шесть мячей, поляки — вообще девять, в том числе шесть от бельгийцев. Это был чувствительный удар, конечно.
Экспресс с коэффициентом 64.39 на Лигу наций.
Здесь в лидерах группы голландцы. Бельгия, наверное, не захочет их далеко отпускать, хотя обе сборные должны отбираться на Евро и без всякой Лиги наций. Мне кажется, Польша помнит про 1:6, ей надо как-то ответить. Во-вторых, силы заканчиваются после стольких игр. Все мыслями уже в отпуске, который для многих польских игроков будет не слишком долгим.
Я думаю, что всё равно надо ждать атакующего футбола. Моя ставка — обе забьют с коэффициентом 1.84. Мне кажется, у обеих команд явные проблемы в обороне, это должно сказаться», — сказал Андронов.
Прогноз с коэффициентом 6.50 на матч Германия — Италия.
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