Турция — Литва: прогноз Константина Генича на игру Лиги наций 14 июня

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч Турция – Литва в четвёртом туре Лиги наций сезона-2022/2023.



Ставка: Турция выиграет и не пропустит за 1.60.



«В Измире в рамках группы 1 Лиги С Турция будет принимать аутсайдера — сборную Литвы. Турки пока на первом месте, Литва — на последнем.

Экспресс с коэффициентом 64.39 на Лигу наций.

Просто потрясающая разница забитых и пропущенных у Турции, больше неё сейчас никто не забивает. На этом же уровне идёт сборная Грузии, которая забила 12, но два пропустила. Турция пока вообще не пропускает, и те же 12 мячей она забила.



Недавно команды играли на искусственном поле, и Турции это не помешало одержать красивую и яркую победу со счётом 6:0. Теперь домашний матч для Турции. При своих болельщиках воодушевлённая Турция постарается закрепить успех. У литовцев пока только один мяч забит в этой Лиге наций.

Это произошло в последнем матче на Фарерских островах. Ещё и полетали литовские футболисты. Откровенно говоря, не вижу, за счёт чего Литва может сейчас забить. У Иванаускаса молодая команда, многого от неё никто не ждёт. Для нынешней Турции Литва не соперник.



Пикантности встрече придаёт то, что обслуживать её будет французская леди Стефани Фраппар. Не знаю, как это скажется на игре. Но, думаю, если турки серьёзно отнесутся к сопернику, то выиграют и продлят сухую серию. Для Кунца, тренера сборной Турции, это немаловажный момент, на мой взгляд», — сказал Генич.

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