Коста-Рика — Новая Зеландия: прогноз Александра Вишневского на стыковую игру ЧМ-2022

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на межконтинентальный стыковой матч отбора к ЧМ-2022 Коста-Рика — Новая Зеландия.
Ставка: победа Коста-Рики за 1.74.
«С точки зрения коэффициентов мне понравилась эта игра для ставки. Сборные Коста-Рики и Новой Зеландии в единственном матче на нейтральном поле в Катаре разыграют последнюю путёвку на чемпионат мира 2022 года.
Экспресс с коэффициентом 64.39 на Лигу наций.
Не думаю, что сборная Новой Зеландии сможет навязать достойную борьбу костариканцам, которые на порядок сильнее. Сборная Коста-Рики постоянно достойно смотрится в играх с достаточно сильными соперниками — США, Мексикой, Канадой, тогда как Новая Зеландия в отборочных матчах встречалась с соперниками чрезвычайно низкого уровня, а в такой ситуации прогрессировать сложно.
На чистую победу сборной Коста-Рики на удивление высокий коэффициент — 1.7, и мне это кажется отличным предложением. Даю процентов 70 на то, что Коста-Рика выиграет в основное время, и 90% – на то, что костариканцы выйдут на чемпионат мира (с учётом теоретически возможных дополнительного времени и серии послематчевых пенальти)», — сказал Вишневский.
Спортивный директор «Спартака» Каттани пообещал уйти в случае провала Абаскаля.
«Краснодар» объявил о выкупе трёх нигерийцев.
Пять замен и аут с ног. Как изменятся футбольные правила и чем это чревато.
- 14 июня 2022
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:11
-
06:00
-
05:02
-
04:17
-
03:30
- 13 июня 2022
-
23:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30