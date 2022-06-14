Коста-Рика — Новая Зеландия: прогноз Александра Вишневского на стыковую игру ЧМ-2022

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на межконтинентальный стыковой матч отбора к ЧМ-2022 Коста-Рика — Новая Зеландия.



Ставка: победа Коста-Рики за 1.74.



«С точки зрения коэффициентов мне понравилась эта игра для ставки. Сборные Коста-Рики и Новой Зеландии в единственном матче на нейтральном поле в Катаре разыграют последнюю путёвку на чемпионат мира 2022 года.

Экспресс с коэффициентом 64.39 на Лигу наций.

Не думаю, что сборная Новой Зеландии сможет навязать достойную борьбу костариканцам, которые на порядок сильнее. Сборная Коста-Рики постоянно достойно смотрится в играх с достаточно сильными соперниками — США, Мексикой, Канадой, тогда как Новая Зеландия в отборочных матчах встречалась с соперниками чрезвычайно низкого уровня, а в такой ситуации прогрессировать сложно.



На чистую победу сборной Коста-Рики на удивление высокий коэффициент — 1.7, и мне это кажется отличным предложением. Даю процентов 70 на то, что Коста-Рика выиграет в основное время, и 90% – на то, что костариканцы выйдут на чемпионат мира (с учётом теоретически возможных дополнительного времени и серии послематчевых пенальти)», — сказал Вишневский.

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