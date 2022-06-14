Армения — Шотландия: прогноз Артура Петросьяна на встречу группового турнира Лиги наций

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Лиги наций Армения – Шотландия.
Ставка: победа Шотландии и ТМ 3.5 за 2.11.
«И те и другие были разгромлены в субботних матчах. Но если Армения по делу уступила Украине, то Шотландия проиграла по какому-то недоразумению.
Экспресс с коэффициентом 64.39 на Лигу наций.
Команда Стива Кларка выглядела куда лучше ирландцев, но вдруг пропустила раз, а потом ещё и ещё. Для одних игра получилась лучшей за несколько лет, а для других — самой неудачной и нелогичной за то же время.
В Глазго шотландцы нанесли 27 ударов по воротам Давида Юрченко, забили всего дважды, хотя вполне могли побеждать крупно. Вряд ли многое изменится в Ереване. Они превосходят по всем параметрам армянскую сборную и, если не допустят второго подряд недоразумения, должны будут взять три очка.
Команда Хоакина Капарроса выглядит медленно и безыдейно во владении и регулярно допускает провалы в игре без мяча. Вряд ли что-то кардинально изменится на этот раз», — сказал Петросьян.
Почему сборная Украины не отдаст первое место в Лиге наций.
Прогноз с коэффициентом 6.50 на матч Германия — Италия.
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