Нидерланды — Уэльс: прогноз Константина Генича на матч Лиги наций 14 июня

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч Нидерланды – Уэльс в четвёртом туре Лиги наций сезона-2022/2023.



Ставка: победа Нидерландов и ТМ 3.5 за 1.97.



«В Роттердаме сборная Нидерландов примет сборную Уэльса. Это Лига А, группа 4. Недавно команды играли в Кардиффе, и Нидерланды выиграли 2:1. Пропустив в концовке от Норрингтона-Дэвиса, голландцы успели забить победный мяч. Вегорст отличился на 90+4-й минуте. Матч был примечателен тем, что ван Гал, возмущённый графиком, который предложил УЕФА, поменял вообще весь состав. 11 новых футболистов у голландцев вышли. И игра получилась немножечко скомканная, не очень содержательная, но это не помешало Нидерландам победить. В предыдущем матче Нидерланды еле-еле унесли ноги, играя против Польши. 0:2 проигрывали, но быстро сумели отыграться. Депай не реализовал пенальти, и ещё моменты были у голландцев.



Если не будет чудить ван Гал, не будет сильно ротировать состав, если чуть-чуть подкорректировать ошибки, которые были в игре с поляками, то всё должно быть нормально. Понятно, что не стихия ван Гала — играть от обороны. Но Уэльс сам может предложить сыграть от обороны. В принципе, матч в Кардиффе был низовым, просто так получилось в концовке. Вряд ли будет здесь голевое пиршество, но Нидерланды играют дома, и они лидеры группы.



Думаю, Нидерланды одержат победу, но в матче будет забито меньше четырёх мячей. Мой прогноз — победа Нидерландов и тотал меньше 4.5 мяча за 1.97. Если считаете, что это риск и может быть счёт 3:1, то рассмотрите победу через тотал меньше 4.5 мяча за 1.60», — сказал Генич.