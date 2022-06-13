Нидерланды — Уэльс. Обидчики Украины постараются, но ван Гала не переплюнуть

14 июня состоится матч 4-го тура Лиги наций Нидерланды — Уэльс. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев: поставить на успех нидерландцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.32. Победа валлийцев оценена в 10.50. Заключить пари на ничью можно за 5.10.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Нидерланды — Уэльс 14 июня 2022 года

Букмекеры считают, что противостояние Нидерланды — Уэльс будет результативным: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.11. Если сумеют отличиться обе сборные, сыграет коэффициент 2.07. Поставить на противоположный исход можно за 1.71.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура Лиги наций Нидерланды — Уэльс (14.06.2022)

Луи ван Гал выжал максимум из возрастной команды на чемпионате мира в Бразилии, завоевав бронзовые медали. После ЧМ-2014 он ушёл в «Манчестер Юнайтед», а с турбулентностью периода смены поколений на фоне завершения футбольной карьеры ключевыми фигурами сборной не справились ни Гус Хиддинк, ни Данни Блинд, ни Дик Адвокат. Команда провалилась в квалификации ЧЕ-2016 и ЧМ-2018.

С Рональдом Куманом оранжевые вновь заиграли на высоком уровне, но ввиду переноса Евро-2020 из-за пандемии тренер ушёл в «Барселону». На чемпионате Европы Франк де Бур не оправдал надежд болельщиков, прекратив борьбу в первом матче плей-офф, и вскоре после неуверенного старта в квалификации ЧМ-2022 был уволен. Цикл замкнулся на Луи ван Гале. Он вернулся спасти сборную от очередного провала.



Надо сказать, весьма успешно. Во-первых, оранжевые не потерпели ни одного поражения в семи сыгранных матчах квалификации чемпионата мира под его руководством. За этот период нидерландцы выиграли в пяти встречах и лишь два раза сыграли вничью — с Норвегией (1:1) и Черногорией (2:2).

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Рональд Куман будет возглавлять сборную Нидерландов с 2023 года. Луи ван Гал доработает до конца чемпионата мира в Катаре. Впрочем, это наверняка мотивирует игроков на достижение наилучшего результата при нынешнем наставнике как в Лиге наций, так и на грядущем ЧМ-2022.

14 июня на стадионе «Де Куйп» в Роттердаме соберутся болельщики, чтобы увидеть матч сборной Нидерландов со сборной Уэльса. Оранжевые идут без поражений и возглавляют группу, опережая ближайшего преследователя на три очка. Наверняка сделают всё возможное, чтобы после четвёртого тура закрепиться на текущей позиции.



Команда Луи ван Гала набрала семь очков в стартовых трёх турах. Оранжевые в Лиге наций играют по схеме 5-3-2, перестраиваясь на 3-5-2 при атакующих действиях. Отход от привычной по квалификации чемпионата мира схемы 4-3-3 отражается на производительности: из наносимых в среднем 13,3 удара в створ попадает лишь пять.



При этом оранжевые забили уже восемь голов, а пропустили лишь четыре. В предстоящей игре своей национальной сборной, возможно, не поможет ключевой защитник Вирджил ван Дейк. А это логично может сказаться на монолитности обороны Нидерландов. Кроме того, точно не сыграет голкипер Тим Крул.

Сборная Уэльса не без труда прошла плей-офф квалификации чемпионата мира, потратив немало физических и эмоциональных сил. Ради достижения результата «драконы» пожертвовали матчем с Польшей. Жертва сработала — удалось отобрать путёвку в Катар у сборной Украины. Но в итоге попали в непростое турнирное положение в Лиге наций.

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На турнире контратакующая игра от Роберта Пейджа не приносит результатов. Контролируя мяч лишь 41,7% времени, валлийцы наносят в среднем по 12 ударов (из которых 2,3 – в створ ворот). Забили три мяча: по голу в каждой встрече. После трёх туров в активе лишь одно очко, добытое в последнем матче со сборной Бельгии (1:1). Поражение в грядущем противостоянии существенно усложнит борьбу за сохранение места в Лиге А.



Аарон Рэмси и Гарет Бэйл — главные конструкторы атакующего механизма сборной, но Роберт Пейдж их толком в бой ещё не бросал, предоставив им по 52 и 86 минут игрового времени соответственно. При этом «драконы» не могут рассчитывать на Нейтана Бродхеда и Бенджамина Кабанго в предстоящем матче. Под вопросом участие Дэнни Уорда.



Валлийцы в каждом матче сумели найти подход к воротам соперников. Контратаки и стандарты — главное оружие в арсенале Роберта Пейджа. Пусть и работает не так эффективно, как хотелось бы. Нидерландцы же возглавляют группу и намерены сохранить текущее место по итогам грядущего домашнего матча.

Команда Луи ван Гала часто теряет концентрацию под конец встречи, поэтому у не лишённых турнирной мотивации валлийцев тоже будут свои шансы. Однако хозяева наверняка забьют далеко не один раз. В целом ждём голы и берём тотал больше 2.5 мяча за вполне рабочий коэффициент 1.73.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Нидерланды — Уэльс 14 июня 2022 года

Роберт Пейдж находится в непростом турнирном положении. Поражение в грядущем противостоянии приблизит валлийцев к вылету в Лигу B. Последний матч с бельгийцами подчеркнул игровой потенциал «драконов», но Нидерланды настроены исключительно на победу. При таких раскладах есть смысл ждать голов.



Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.73.

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