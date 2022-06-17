Дамир Исмагулов — Гурам Кутателадзе: прогноз Вадима Тихомирова на бой UFC

Комментатор Вадим Тихомиров дал прогноз на бой Дамир Исмагулов – Гурам Кутателадзе в рамках UFC on ESPN.



Ставка: победа Исмагулова за 1.59.



«В своём последнем поединке Гурам остановил Матеуша Гамрота, который шёл на серии из 17 побед в 17 боях, а Дамир Исмагулов при последнем появлении в UFC не смог сделать вес и отказался от боя с Магомедом Мустафаевым. Тем не менее (и букмекеры это видят) Исмагулов не проигрывал досрочно и как будто бы лучше оснащён технически.

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При этом бойцы, которые на протяжении долгого времени побеждают, но при этом значительно не продвигаются в плане развития карьеры, часто выгорают и проигрывают в абсолютно проходных боях.



Есть ощущение, что у Кутателадзе и Исмагулова шансы абсолютно равны. Более сильную оппозицию в карьере Дамира можно разменять на то, что Гураму нужнее эта победа в материальном плане. И всё-таки это не тот случай, где я бы поставил на андердога при равных шансах.

Если посмотреть на побеждённых соперников, то создаётся впечатление, что Исмагулов уже несколько раз побеждал оппонентов уровня Гурама, а вот обратной ситуации не возникало», — сказал Тихомиров.

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