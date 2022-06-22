«Островец» — «Шахтёр»: прогноз Николая Ходасевича на матч Кубка Беларуси

Спортивный журналист, комментатор Николай Ходасевич сделал прогноз на матч 1/16 финала Кубка Беларуси «Островец» – «Шахтёр».



Ставка: победа «Шахтёра» с форой (-2) за 1.72.



«Островец» на данный момент идёт на третьем месте в таблице Первой лиги, но имеет одну показательную историю: два поражения от лидеров «Нафтана» и «Петрикова» в последних пяти турах.

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«Островец» как будто специализируется на командах из середины или подвала турнирной таблицы, исправно набирая очки. Противостоять более мощным клубам лиги он пока не способен.



В гости приедет чемпион Высшей лиги «Шахтёр», у которого по-прежнему самая сильная обойма футболистов вообще в Беларуси. То есть выбор даже резервного состава на игру у Сергея Ташуева отменный. Ротация, несомненно, будет, но кажется, что вторые номера могут быть хорошо мотивированы, чтобы проявить себя.

Думаю, за счёт разницы в классе они способны добиться комфортной виктории. «Горняки» в этом очень нуждаются, равно как и в забитых мячах. Нужно почувствовать уверенность, подниматься в таблице в лидирующую тройку и готовиться к еврокубкам», — сказал Ходасевич.

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