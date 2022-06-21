«Островец» — «Шахтёр» С. Чемпион Беларуси будет удивлён

22 июня состоится матч 1/16 финала Кубка Беларуси «Островец» — «Шахтёр» Солигорск. Начало игры – в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Шахтёра» в основное время в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.13. Успех «Островца» оценивается аналитиками в 20.00. Поставить на ничью по итогам 90 минут можно за 7.50.

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Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Беларуси «Островец» — «Шахтёр» Солигорск 22 июня 2022 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.37, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 1.55. На гол «Шахтёра» дают коэффициент 1.03, а гол «Островца» оценивается за 2.46. Поставить на «обе забьют» в букмекерских конторах можно за 2.65.

Анализ и прогноз на матч 1/16 финала Кубка Беларуси «Островец» — «Шахтёр» Солигорск (22.06.2022)

В самые длинные дни года розыгрыш Кубка Беларуси сезона-2022/2023 входит в стадию 1/16 финала. Согласно традиции, на этом этапе в борьбу вступают команды Высшей лиги. Именитые участники чемпионата Беларуси получают в соперники коллективы из низших дивизионов белорусского футбола. При этом все игры проходят на полях уступающих по статусу команд.

Именно поэтому такие кубковые матчи часто становятся футбольным праздником для клубов из небольших городов, которые добираются до этой стадии через один или несколько квалификационных раундов. На этот раз со жребием повезло Островцу, куда приедет чемпион Беларуси – солигорский «Шахтёр».

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Футбольный клуб «Островец» был основан в 2019 году. Своим существованием обязан строительству вблизи одноимённого города Белорусской атомной электростанции, благодаря которой город существенно увеличился в размерах и значительно улучшил свою инфраструктуру. В том числе произошло и строительство футбольного стадиона.



Проведя один год в любительском чемпионате Гродненской области, «Островец» заявился в чемпионат Беларуси во Второй лиге. Со второй попытки выиграл золотые медали и заслужил повышение в классе. После девяти туров в текущем сезоне Первой лиги клуб занимает третье место с 17 очками и всерьёз претендует на выход в Высшую лигу. Дело в том, что в этом турнире лидирует фарм-клуб солигорской команды – «Шахтёр» из Петрикова, который не имеет права на повышение в классе.

Состав команды «Островец» сложно назвать любительским. У клуба стабильное финансирование и серьёзные спортивные задачи. В составе есть несколько футболистов с опытом игры в Высшей лиге. Среди таких игроков выделяются правый защитник Павел Алисейко и атакующий полузащитник Дмитрий Лебедев, у каждого из которых стаж игры в высшем белорусском дивизионе насчитывает более 10 сезонов за разные клубы. Серьёзно.

Отдельно стоит отметить и лучшего бомбардира «Островца» – 34-летнего Алексея Ходневича, который является легендой белорусского минора. Ходневич – лучший бомбардир в истории Второй лиги, в которой забил более 200 голов. В прошлом сезоне, выступая за «Островец», продуктивный форвард установил абсолютный рекорд результативности. Отправил в ворота соперников за сезон 59 мячей. Правда, в этом году Ходневич отличился всего пять раз и отдал три голевые передачи за девять игр.



Матч с «Шахтёром» будет всего второй в истории «Островца» игрой с командой Высшей лиги. Впервые попробовать свои силы на фоне представителя высшего дивизиона молодой команде удалось в 2020 году, когда на своём поле «Островец» уступил «Минску» со счётом 0:3.

В марте 2022 года в рамках подготовки к сезону «Островец» провёл ряд товарищеских спаррингов, среди которых были и встречи с командами чемпионата Беларуси. Всё тот же «Минск» крупно обыграл «Островец» со счётом 6:1. Зато бойкая «Ислочь» не добилась успеха – зелёно-белые победили со счётом 3:2.



Что касается «Шахтёра», то в XXI веке команда из Солигорска ни разу не оступилась в матчах с представителями низших дивизионов. Более того, за 20 сыгранных матчей 1/16 финала пропустила всего пять мячей. Больше всего проблем «Шахтёру» доставил «Жлобин» в далёком 2006 году, когда дело закончилось серией пенальти. Остальные отличившиеся забитыми мячами оппоненты проиграли эти матчи с общим счётом 4:27.

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За последние 10 лет менее трёх мячей в ворота соперника «Шахтёра» на стадии 1/16 финала влетало лишь дважды. При этом с 2015 по 2021 год солигорский клуб на этом этапе турнира забивал в среднем 5,62 мяча за матч. Хотя, если исключить из статистики двухматчевое противостояние со «Слонимом», в ворота которого в 2015 году влетело 18 мячей за 180 минут, то результативность составит 4,5 мяча за матч. Строго говоря, лучше для хозяев не стало.

Важно отметить, что не смогли ничего противопоставить «Шахтёру» в том числе и лидеры Первой лиги разных лет. Минский «Луч» в 2017 году проиграл со счётом 1:5, «Смолевичи» в 2019 году уступили 0:2, а «Гомель» в 2020 году стал ещё одной командой, которой не удалось избежать разгрома. Та игра завершилась с разгромными 1:4.

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Одним из важных факторов такой стабильности «Шахтёра» на кубковом поприще является традиционно обширный ростер команды, в котором наблюдается повышенная конкуренция практически на каждой позиции. Поэтому ротация состава на матч с уступающей в классе командой не являлась головной болью ни для кого из тренеров солигорчан.



Вот и в этом году в составе «Шахтёра» есть несколько позиций, на которых наблюдается явный перебор игроков. В обойме имеются три равнозначных по силе вратаря, четыре центральных защитника высокого уровня, три левых защитника, два правых защитника, оба из которых вызываются в сборную Беларуси. Конкуренцию за место центрального нападающего ведут сразу пять футболистов. Двое из них признавались ранее лучшими футболистами Беларуси.



В Высшей лиге в текущем сезоне «Шахтёр» испытывает некоторые проблемы. Вызвано это тренерской чехардой, которая началась прошлым летом и продолжается до сих пор. За последние 12 месяцев солигорскую команду возглавляли пять различных специалистов, последний из которых – россиянин Сергей Ташуев, сменивший Ивана Биончика уже по ходу сезона. Ташуев продолжает поиски идеальных сочетаний, чтобы стабилизировать результаты команды.

Вот и ближайший матч в условиях плотного графика станет очередной проверкой тактических идей и взаимозаменяемости футболистов. Желания продемонстрировать свои умения у застрявших на скамейке запасных игроков высокого по белорусским меркам уровня будет хоть отбавляй. На то, что «Шахтёр» пробьёт индивидуальный тотал больше 2.5 мяча, можно поставить за 1.82. Но можно рассмотреть этот вариант вместе с голом хозяев, что даст коэффициент 4.47.

Прогноз и ставка на матч 1/16 финала Кубка Беларуси «Островец» — «Шахтёр» С 22 июня 2022 года

В текущем сезоне команда из Солигорска нестабильно выступает в чемпионате Беларуси и наверняка испытает огромный стресс в еврокубках. Такое бывало и раньше, что даже приводило к смене тренерского штаба. Однако это никогда не мешало «Шахтёру» без всяких проблем проходить стадию 1/16 финала Кубка Беларуси, даже когда в соперники доставалась не любительская команда, а кто-то из лидеров Первой лиги. Вот и сейчас «Шахтёр» вытащил на жеребьёвке достаточно крепкую и симпатичную команду, которая претендует на повышение в классе. Думаем, на гол хозяева наиграют, но это всё, чем придётся довольствоваться.



Ставка: «Островец» забьёт + индивидуальный тотал «Шахтёра» больше 2.5 мяча за 4.47.

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