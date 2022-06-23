Эксперты назвали шансы Медведева победить Баутиста-Агута в 1/4 финала турнира на Мальорке

Сегодня первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев сыграет с испанцем Роберто Баутиста-Агутом в 1/4 финала турнира на Мальорке. Эксперты оценили шансы россиянина выйти в полуфинал.
Почему Медведев обыграет Баутиста-Агута на Мальорке.
Поставить на победу Медведева можно с коэффициентом 1.32. Сделать ставку на успех Баутиста-Агута можно за 3.40.
Поставить на ТБ 22.5 гейма в матче можно с коэффициентом 1.90. Такой же цифрой аналитики оценили вероятность того, что в матче будет меньше 22.5 гейма.
В 1/8 финала Даниил Медведев победил ещё одного россиянина Аслана Карацева — 4:6, 6:3, 6:2. Баутиста-Агут в первом круге обыграл японца Дэниэла Таро 6:4, 7:6, а во втором круге соперник испанца Ник Кирьос не вышел на матч.
Медведев и Баутиста-Агут встречались на прошлой неделе в немецком Галле. Тогда россиянин победил со счётом 6:2, 6:4. В полуфинале победитель сегодняшнего матча сыграет с сильнейшим в паре Антуан Белье — Таллон Грикспор.
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