Франция — Италия: прогноз Эльвина Керимова на матч чемпионата Европы U19

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч юношеского чемпионата Европы Франция U19 — Италия U19.
Ставка: Франция не проиграет и ТМ 3.5 за 2.00.
«Продолжается юниорский чемпионат Европы в Словакии. После двух туров есть две команды, которые набрали максимум очков, по шесть, — это Франция и Италия. Неофициальные фавориты этого Евро.
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Франция уверенно провела первый матч, разгромив Словакию, затем также была победа. Многие эксперты уверены, что именно Франция является главным фаворитом первенства. У команды есть преимущество в тактике, в игре. Да, во втором матче победа была со счётом 2:1, и всё было не так ярко, как в первом матче, но всё же было тотальное доминирование Франции. В любом случае Франция победила по делу, так как имела явное преимущество по голевым моментам, хоть и пропустила от Румынии во втором тайме.
Италия хоть и играет не так ярко, но две победы с разницей в один мяч каждая были добыты. У Италии достаточно крепкий состав. Есть игроки, которые провели по несколько матчей в Серии А. Мне кажется, что Италия может побороться с Францией, но всё же именно французы — фавориты матча.
Франция хочет занять первое место в группе, это нужно, чтобы не попасть в плей-офф на Англию. Я бы поставил на то, что Франция в этом матче не проиграет. При этом тотал матча будет меньше 3,5 мяча. Здесь не будет тотального доминирования одной из сторон. По классу команды примерно равны. Италия будет действовать вторым номером, а Франция сыграет с позиции силы», — сказал Керимов.
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