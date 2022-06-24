«Колорадо» — «Тампа»: ставка Максима Лебедева на 5-й матч финала Кубка Стэнли

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 5-й матч финала Кубка Стэнли «Колорадо» — «Тампа».



Ставка: победа «Колорадо» в матче за 1.69.



«Делая прогнозы на финальную серию, ваш покорный слуга совершенно упустил из виду мотивационную разницу, которая разделяет игроков «Колорадо» и «Тампы». Команда Кучерова и Василевского уже третий сезон играет в почти неизменном составе.

Почему «Тампа» не позволит «Колорадо» закрыть серию в пятом матче.

У парней из «Тампы» уже есть два Кубка Стэнли, и настроиться на третий очень и очень трудно. Еще труднее третий год подряд рубиться в то время, когда все нормальные люди отдыхают. И ненормальные во Флориде, между прочим, сейчас отдыхают тоже.

Силы небеспредельны, рано или поздно, но они заканчиваются, как закончились в четвёртом финальном матче после того, как «Колорадо» второй раз сравнял счёт. Думаю, «Тампа» с чистой совестью может сказать те же слова, что в конце прошлого века произнёс первый президент России.



А «Колорадо», наоборот, на подъёме. Тех, кто брал Кубок Стэнли в 2001 году, в команде давно уже нет. Мотивация – запредельная, сил даже после 18 матчей плей-офф ещё предостаточно. Причём настолько предостаточно, что их хватает на форчекинг не только в течение всего матча, но и на овертайм. И даже сверхмощную «Тампу» с гениальным вратарём, оказывается, можно задушить.



Конечно, «Тампа» на пятый матч не выйдет с белым флагом. Конечно, будет биться не на жизнь, а на смерть. И судьба пятого матча ещё далеко не решена, хотя судьба Кубка Стэнли мне видится уже решённой.

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И даже если «Тампа» сумеет выпрыгнуть из штанов в пятой игре и победить в Денвере, что в нынешнем плей-офф удавалось только Сент-Луису, то всё равно отыграть «тройной матчбол», да ещё на двух подачах соперника в нынешнем состоянии «Тампе», скажем честно, будет практически невозможно.



Мне лично кажется, что и на пятый матч «Тампы» не хватит – особенно на весь матч. Тем более если опять будет овертайм. Особенно на арене, которая будет адски поддерживать хозяев. Поэтому у «Тампы» остаётся только одно: «Наверх вы, товарищи, все по местам…»



Мой прогноз: любая и в любой форме победа «Колорадо», которая принесёт денверцам третий в их истории Кубок Стэнли и окончательно закроет хоккейный сезон во всём мире», — сказал Лебедев.

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