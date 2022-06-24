ЦСКА — «Велес»: букмекеры оценили шансы красно-синих в первом матче Федотова

24 июня состоится товарищеский матч ЦСКА — «Велес». Начало запланировано на 19:00 мск.
Овечкин официально заключил контракт с футбольным «Динамо» на один матч.
Игра пройдёт в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», в прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу ЦСКА в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.27. Успех «Велеса» оценён экспертами в 9.00. Ставки на ничью принимаются за 5.50.
Букмекеры считают, что матч ЦСКА — «Велес» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.40. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.72. Поставить на «обе забьют» можно за 1.87.
Йоканович назвал цели «Динамо» на сезон.
РФС и РПЛ опубликовали совместное заявление по решению ФИФА о легионерах.
Гарри Реднапп: отстранение от еврокубков ускорит деградацию российского футбола.
Юрий Сёмин: нет, я ещё не закончил!
Черданцев: лишь бы у Зиньковского не поехала крыша после перехода в «Спартак».
Сердар Азмун высказался о конфликте России и Украины.
- 24 июня 2022
-
16:00
-
15:31
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:30
-
07:00
-
05:02
-
03:19
- 23 июня 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:07
-
08:00
-
05:29
- 22 июня 2022
-
23:14
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00