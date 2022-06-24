ЦСКА — «Велес»: букмекеры оценили шансы красно-синих в первом матче Федотова

24 июня состоится товарищеский матч ЦСКА — «Велес». Начало запланировано на 19:00 мск.

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Игра пройдёт в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», в прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу ЦСКА в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.27. Успех «Велеса» оценён экспертами в 9.00. Ставки на ничью принимаются за 5.50.



Букмекеры считают, что матч ЦСКА — «Велес» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.40. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.72. Поставить на «обе забьют» можно за 1.87.

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