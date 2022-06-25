«Сочи» — «Зенит»: прогноз Егора Титова на матч товарищеского турнира 25 июня 2022 года

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Сочи» — «Зенит».

Прогноз на матч «Сочи» — «Зенит» с коэффициентом 5.90.

Ставка: тотал больше 3 мячей за 1.98.

«Первый матч для «Зенита» в межсезонье прошёл, наверное, не так, как бы ему хотелось. Выиграть удалось только по пенальти. Но, думаю, всем понятно, что результат сейчас не ставится во главу угла, хотя побеждать хочется везде и всегда. У команд есть свои планы на подготовительный период, они их придерживаются.



У «Сочи» новый тренер, как и у «Пари НН». Но то, во что будут играть сочинцы, наверное, всем понятно. Принципы работы Гаранина все увидели в «Енисее», который даже в полуфинале Кубка России против «Спартака» играл в атаку, старался комбинировать, играть от себя.

Думаю, всё то же самое будет и в «Сочи». Но для того, чтобы построить такой футбол, требуется какое-то время. Сразу будет много ошибок, провалов, но скучным «Сочи» не будет, на мой взгляд.



Поэтому в этой встрече поставлю на тотал больше 3 мячей. Ни те, ни другие закрываться не будут, моментов и голов должно быть много. Уверен в прогнозе на 8 из 10».

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