Израиль U19 — Англия U19: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Европы — 2022

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч чемпионата Европы Израиль U19 — Англия U19.

Прогноз на матч «Сочи» — «Зенит» с коэффициентом 5.90.

Ставка: победа англичан и тотал больше 1.5 мяча за 1.75.

«Израильская сборная одной ногой в полуфинале, и вряд ли кто-то скажет, что это незаслуженно. Она, пожалуй, лучше всех на турнире контратакует, а эффективности её действий впереди могут позавидовать даже французы.

Но не думаю, что на англичан израильтяне будут тратить слишком много сил – в этом нет смысла. Так что наверняка у них выйдет полуторный состав, который просто попробует не ударить в грязь лицом.



Англичане тоже вряд ли выйдут основой, но их скамейка явно качественнее, и каждый, кто получит шанс, будет гореть желанием им воспользоваться. Поэтому предположу, что англичане будут владеть здесь инициативой и пару своих мячей забьют».

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