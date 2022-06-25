Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Израиль U19 — Англия U19: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Европы — 2022

Израиль U19 — Англия U19: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Европы — 2022
Комментарии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч чемпионата Европы Израиль U19 — Англия U19.

Прогноз на матч «Сочи» — «Зенит» с коэффициентом 5.90.

Ставка: победа англичан и тотал больше 1.5 мяча за 1.75.

«Израильская сборная одной ногой в полуфинале, и вряд ли кто-то скажет, что это незаслуженно. Она, пожалуй, лучше всех на турнире контратакует, а эффективности её действий впереди могут позавидовать даже французы.

Но не думаю, что на англичан израильтяне будут тратить слишком много сил – в этом нет смысла. Так что наверняка у них выйдет полуторный состав, который просто попробует не ударить в грязь лицом.

Англичане тоже вряд ли выйдут основой, но их скамейка явно качественнее, и каждый, кто получит шанс, будет гореть желанием им воспользоваться. Поэтому предположу, что англичане будут владеть здесь инициативой и пару своих мячей забьют».

Гари Невилл: «Манчестер Юнайтед» превратился в кладбище футболистов.

Радченко: Дзюба лучше Погребняка.

«Сочи» объявил о переходе нападающего «Крыльев Советов».

Дивеев не считает «Спартак» претендентом на чемпионство.

Агент Языджи заявил, что турок может перейти в другой российский клуб.

Мбаппе назвал свою главную задачу в «ПСЖ».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022